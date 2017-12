Verbeek mist over m’n lijk-mentaliteit: ‘Gewonnen punt’

ENSCHEDE – Hij was deels tevreden. Gertjan Verbeek noemde het gelijkspel tegen Vitesse ‘een gewonnen punt’. Maar de trainer van FC Twente had tegelijk ook het nodige aan te merken op de mentaliteit in de eerste helft.

“In heb in de rust aangegeven dat we na een kwartier zijn opgehouden met voetballen. We schrokken waarschijnlijk van de voorsprong”, zei Verbeek over de openingstreffer van Fredrik Jensen. “Ik vond ons daarna angstig en te lief, terwijl we een over m’n lijk-mentaliteit moeten hebben. Dat vond ik de eerste helft niet.”

De Tukkers incasseerden zelfs knullig de 1-1. “Illustratief hoe wij goals weggeven. Stuit, stuit. En hij ligt erin”, zegt Verbeek. Het positieve: FC Twente incasseerde slechts één treffer. “Lichtpuntjes zijn dat we nu twee wedstrijden maar twee goals tegen krijgen. Het moyenne is van drie is naar één gegaan. En we hebben ook nauwelijks kansen weggegeven. Maar meer zat er niet in dan een gelijkspel. Het is een gewonnen punt.”

Ajax

Woensdag staat alweer de volgende wedstrijd voor FC Twente op het programma. Dan neemt de Enschedese club het op tegen Ajax. “Ajax heeft het al vier jaar moeite met Twente”, zegt Verbeek over de kansen. “De vorige wedstrijd eindigde in 3-3. Laten we dat volhouden. Dan wordt het verlengen.”