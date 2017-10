Verbeek moet het aankoopbeleid maar gaan bepalen

BlogToen FC Twente tegen Excelsior een breekijzer nodig had in de slotfase, werd een verdediger op leeftijd als invaller naar het front gestuurd: Jos Hooiveld.

Op zo’n moment zou het heel logisch moeten zijn als de tweede spits in de selectie in de ploeg komt, maar die werd en wordt blijkbaar niet geschikt genoeg bevonden voor het betere sloopwerk van een paar minuten. Wat zegt dat over Marko Kvasina, de Oostenrijkse spits, die in Enschede een 4-jarig contract heeft, maar zelden invalt? Hooiveld kwam in het veld voor Luciano Slagveer, die onder een cynisch gejuich van een deel van de aanhang het veld verliet. Slagveer is een rechterspits, en daar had Twente er twee van op de bank zitten, Isaac Buckley Ricketts en Nikola Gjorgjev. Die waren dus niet nodig. Gjorgjev begon net als Kvasina als basisspeler aan het seizoen, maar inmiddels valt hij zelfs niet meer in.

Het ging vrijdag bij Twente vooral over de trainersperikelen, maar ondertussen werd nog eens pijnlijk duidelijk hoezeer er deze zomer is gefaald op de transfermarkt. Doelman Jorn Brondeel is nog niet beter dan Nick Marsman, Thomas Lam is zoekende, Cristian Cuevas is een gevaar voor zijn eigen ploeg, Michael Liendl en Danny Holla missen tempo en Slagveer heeft nog geen fatsoenlijke wedstrijd gespeeld. Tom Boere is nog wisselvallig, maar hij deed tegen Excelsior wel wat hij moest doen: scoren. Adnane Tighadouini is nog altijd geen schim van de aanvaller die bij NAC een prachtige transfer naar de Primera Division verdiende. En Haris Vuckic? Die is vooral geblesseerd.

Dat het excuus van weinig geld lang niet altijd opgaat, liet de tegenstander vrijdag wel zien. Het bescheiden Excelsior heeft veel minder te besteden dan Twente, maar in Rotterdam zijn ze er wederom in geslaagd met allerlei zogenaamde afdankertjes een heel aardig elftal op de been te krijgen.