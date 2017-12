Verbeek: 'Opluchting voor iedereen die FC Twente warm hart toedraagt'

KNVB Beker Van Boekel fluit achtste finale FC Twente, Nijhuis leidt Heracles

13:04 ALMELO/ENSCHEDE – De achtste finale in de KNVB Beker tussen FC Twente en Ajax staat op woensdag 20 december onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Heracles komt een dag later in actie tegen Feyenoord. In Rotterdam is Bas Nijhuis de arbiter.