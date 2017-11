Verbeek over penalty en afgekeurd doelpunt: ‘Illustratief’

ALKMAAR – Hij noemde het ‘illustratief’ voor de situatie waarin FC Twente verkeert. Gertjan Verbeek mopperde na afloop over de strafschop en het onterecht afgekeurde doelpunt. “Maar ik wil me geen calimerogevoel laten aanpraten”, aldus de trainer.

“AZ is beter en heeft meer dan terecht gewonnen. Wij moeten ons eraan vastklampen dat we twee goals minder hebben weggegeven”, bekeek Verbeek de wedstrijd van de optimistische kans.

“Het gaat in topvoetbal om resultaat. Dat heb ik m’n ploeg van tevoren ook gezegd. Maar resultaat is ook als ik goede dingen terugzie, ten opzichte van vorige week”, aldus Verbeek. “We konden een goede ploeg als AZ lange tijd partij geven. Maar niet dat we wat konden creëren, want we hadden onze handen vol aan tegenhouden.”

Verbeek vond de beslissingen van scheidsrechter Martin van den Kerkhof omstreden. “Hij valt zelf”, zei Verbeek over de strafschop. En over de afgekeurde treffer: “We maakten een glaszuiver doelpunt. Daar was niks aan de hand. In de fase waar we nu in zitten, komt dit hoogst ongelegen.”