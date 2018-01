Verbeek: 'PSV trekt zich weinig aan van publiek'

Liendl en Van der Heyden niet bij selectie

26 januari ENSCHEDE - Michael Liendl, Jelle van der Heyden en Marko Kvasina maken zaterdag geen deel uit van de selectie van FC Twente. Van der Heyden en Kvasina vielen in de vorige wedstrijd tegen Roda JC in de slotfase nog in. Ze spelen dit weekend bij de beloften. Liendl doet niet mee bij de reserves. ,,Het tweede elftal is een elftal voor potentials. En Liendl is gezien zijn leeftijd geen potential meer'', aldus trainer Gertjan Verbeek.