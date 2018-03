Verbeek struikelt vooral over zijn eigen houding

Verbeek is in Enschede vooral gestruikeld over zijn weerbarstige houding, zijn manier van communiceren met spelers en staf en zijn koppigheid. De verstoorde werkrelatie met vele mensen binnen de club was voor de raad van commissarissen gisteren de reden om in te grijpen. Om diezelfde reden werd Verbeek eerder ook al bij Feyenoord en AZ ontslagen.

De eerste die vanwege het gedrag van Verbeek wegging, vertrok eind vorig jaar in stilte. Fysiektrainer Jan Borghuis hoorde je zelden op de werkvloer, maar hij was de bemoeienissen van Verbeek zo zat dat hij in de winterstop naar PEC Zwolle verkaste.

Seppe Torfs

Borghuis werd opgevolgd door de jonge Seppe Torfs, maar die voelde zich na zijn eerste werkweek op het trainingskamp in Spanje zo gekleineerd door de trainer dat hij er bij thuiskomst al mee wilde kappen. Na het betere massagewerk van de leiding wist de club Torfs, die in het verleden in de nationale jeugdploeg speelde met de huidige Belgische toppers, alsnog binnenboord te houden.