Verbeek tevreden na oefenzege

Hoewel Emmen geen basisspeler op het veld had staan, vond Verbeek dat zijn ploeg voldoende weerstand had gekregen. ,,Omdat Emmen vrijdag nog in de competitie had gespeeld was het even afwachten met wat voor een ploeg ze voor de dag zouden komen, maar ik moet zeggen: ze hebben het goed gedaan. Wij hebben weinig weggegeven en hadden onze beste fase meteen na rust en in het laatste kwartier. Toen kregen we ook de meeste kansen. Of wij klaar voor de competitie zijn? Dat weet je nooit, maar we zullen wel moeten. Met Roda stuiten meteen op een directe concurrent.''