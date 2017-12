Verbeek: 'Versterking in elke linie'

ENSCHEDE - Door de zware schouderblessure van Luciano Slagveer heeft FC Twente nog maar weinig bruikbare opties over in de voorhoede. "Zijn wegvallen beperkt ons in de keuzes", beseft trainer Gertjan Verbeek.

De club haalde in de zomer weliswaar meerdere aanvallers op, maar de gehuurde vleugelspelers als Nikola Gjorgjev en Isaac Buckley Ricketts komen niet in de plannen van Verbeek voor. Duidelijk is dat Verbeek hoopt dat er in de winterstop op de transfermarkt toch nog wat gaat gebeuren.

Mogelijkheden

"Of ik al op de deur van de directie heb geklopt voor nieuwe spelers? Dat hoef ik niet te doen, want zij zitten er zelf ook met de neus bovenop. Zij zien ook wat er is gebeurd", aldus de oefenmeester. "Eerlijk gezegd kunnen we in elke linie wel een versterking gebruiken, maar we zullen moeten kijken wat onze mogelijkheden zijn."

