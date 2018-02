Verbeek: 'We werden na blessure Ter Avest onrustig'

''Het eerste half uur verliep zoals we ons hadden voorgenomen'', sprak de coach van de Tukkers, die in Utrecht koos voor een 4-4-2-formatie. ''We kregen een grote kans op de 2-0 en hadden die moeten maken. Maar 'wat als' telt niet in de topsport.''

'Einde seizoen'

Minder controle

''Voor de tactiek veranderde het uitvallen van Hidde echter niet veel'', vervolgde Verbeek. ''Maar vanaf dat moment werden we wel onrustig. We hadden minder controle, daar had Utrecht natuurlijk ook een aandeel in. De ruimtes werden na rust groter, we hadden moeite aan de bal en speelde teveel lange ballen. De 2-1 was verdiend op dat moment en daarna waren we ook niet meer bij machte om nog dreigend te worden. Ik had nog een keer kunnen wisselen, maar ik had niet het gevoel dat ik met een derde wissel nog een doelpunt had kunnen forceren.''