Verdonk: ‘Moeten meedogenlozer zijn achterin’

Kwaliteiten

Lange bal

Buiten de mogelijkheden van Verdonk om creëerde FC Twente niet bijster veel kansen. Het probleem lag hem daarentegen vooral in het defensieve aspect. Vooral voor rust ging het meermaals mis in de Twentse opbouw en het geschutter werd er na rust niet minder op. ,,We moeten achterin scherper zijn en meedogenlozer. We zijn veel aan de bal en proberen voetballend de oplossing te zoeken, maar als het echt niet wil moet je de bal gewoon lang spelen en minder risico nemen. Zo speel je Heerenveen in de kaart.”

Zorgen

FC Twente haalde onlangs een knap punt weg in Eindhoven, rolde AZ zelfs op in Enschede, maar na een onnodige nederlaag in Utrecht en het terechte verlies tegen Heerenveen zijn de zorgen terug bij de ploeg van Gonzalo Garcia. De stand begint er onderin minder rooskleurig uit te zien. ,,Maar ondanks deze nederlaag heb niet het gevoel dat we in een mindere fase zitten. We zetten goed druk en ik denk echt dat we weg omhoog hebben gevonden. We moeten dat blijven vasthouden.”