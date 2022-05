Verontwaardiging na misdragingen in staanvak Heracles met als dieptepunt de klap in het gezicht van Cerny

Heracles-directeur Rob Toussaint baalde na afloop van de derby als een stekker. De toestanden in het staanvak op Erve Asito in Almelo waren een grote smet op de Twentse voetbalavond. De klap die een fan uitdeelde aan FC Twente-aanvaller Vaclav Cerny vond hij onvergeeflijk. „Dit tolereren we natuurlijk niet, dit kan en mag niet. Ik heb meteen nadat ik het hoorde mijn excuses aangeboden aan Cerny.”



De 31-jarige man werd direct herkend en aangehouden door de politie. Beelden van de klap gaan het internet over. Het gebeurde vlak voor het einde van de wedstrijd bij een opstootje tussen spelers voor het fanatieke staanvak van Heracles. Cerny probeerde Kasper Lunding van Heracles weg te halen van het tumult en kwam daarbij dicht bij de omheining. Uit het niets kreeg hij een klap in zijn gezicht van een 31-jarige man. Hij raakte niet gewond, maar de verontwaardiging na het incident is groot.