Verplichte coronatest voor eerste oefenpartner FC Twente

DE LUTTE - De spelers van Excelsior'31 ondergaan allemaal een coronatest voordat ze vrijdagavond in De Grolsch Veste staan tegenover FC Twente staan. Dat is een voorwaarde van de Enschedese club.

De verplichte test staat los van de ontwikkelingen vorige week bij PSV. De Eindhovenaren werden vlak voor de aftrap geconfronteerd met het feit dat een speler van tegenstander UNA positief was getest. Die speler zat al in de spelersbus op weg naar het veld. Het duel werd daarop meteen afgelast. Bij de amateurs van Genemuiden werd afgelopen zaterdag een duel in de rust stilgelegd, omdat een tegenstander - die niet eens aanwezig was - corona had.

Eerste duel FC Twente

Voor wedstrijden tussen betaalde clubs is het dit seizoen regel dat er elke week wordt getest. De medische staf van FC Twente wenst elk risico uit te sluiten en laat daarom de amateurs van Excelsior uit Rijssen ook testen voordat ze vrijdagavond in De Grolsch Veste tegenover de profs staan. Excelsior heeft al een oefenwedstrijd achter de rug, voor FC Twente wordt het eerste duel in coronatijd.

De spelers en de staf van FC Twente worden woensdag allemaal getest. Dat geldt ook voor de mensen van de club, die zich rond de de wedstrijd in de zogenaamde A-zone ophouden. Daarmee worden onder meer de spelerstunnel en de plekken langs het veld bedoeld. Bij het duel mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

De spelers droegen maandag bij de busrit vanuit Hengelo naar het hotel in De Lutte ook allemaal een mondkapje. Het complex van de plaatselijke voetbalclub is deze week afgesloten voor bezoekers.