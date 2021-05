Verrassende zet: Youri Mulder krijgt functie bij Schalke 04

De Ballen Verstand Fardau en Leon vinden de test niet meer spannend: ‘Staaf in de neus en gaan met die banaan’

23 april ENSCHEDE/ALMELO - Het komend weekend staat in het betaalde voetbal alles in het teken van de terugkeer van de fans. Althans, een klein deel dan, maar je moet ergens beginnen in tijden van crisis. In De Ballen Verstand kijken Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde vanuit De Grolsch Veste vooruit en ze zien met eigen ogen hoe de stoeltjes weer schoon worden gemaakt. Eindelijk is er weer reuring.