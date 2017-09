'Versleten' veld beker-opponent FC Twente na drie keer toch goedgekeurd

"Driemaal is scheepsrecht", schrijft de derde divisionist dinsdag blij op haar website. Het veld van de club was al twee keer afgekeurd door de KNVB. ONS Sneek is al tijden met de gemeente aan het steggelen omdat de kunstmat versleten is. In de competitie week de ploeg uit naar een bijveld, maar dat was voor het bekerduel tegen FC Twente geen optie.