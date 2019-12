‘Vertrek Calvin Verdonk van FC Twente naar VS nog niet zeker’

ENSCHEDE - Het is nog helemaal niet zeker dat Calvin Verdonk in januari overstapt naar LA Galaxy. De 22-jarige linkervleugelverdediger zou slechts een half jaar voor FC Twente spelen en dan naar de VS vertrekken. Maar definitief is dat nog allerminst.

Verdonk zegt in Voetbal International dat zijn zaakwaarnemer er mee bezig is en dat er in de winterstop duidelijkheid komt. Waarom zijn vertrek naar de MSL nog onzeker is, wordt niet helemaal duidelijk. Verdonk heeft een basisplaats bij Twente, begon sterk in Enschede, maar presteert de laatste weken matig.

Geen vervanger

De in Dortrecht geboren speler kwam vorig seizoen tot twaalf optredens bij Feyenoord. Daarvoor speelde hij op huurbasis bij PEC Zwolle en NEC. Verdonk wilde afgelopen zomer al de overstap maken naar de Major League Soccer, nadat duidelijk werd hij bij Feyenoord geen toekomst meer had. Toen een transfer naar de VS niet meteen lukte, koos hij voor FC Twente dat met spoed een opvolger zocht voor de aan de knie geblesseerd geraakte Spaanse verdediger Matos. Verdonk speelde op tien minuten na alle dertien duels waarin hij beschikbaar was voor FC Twente. Een echte (linksbenige) vervanger heeft de Enschedese club in de huidige selectie niet voor hem achter de hand.

Plezier terug