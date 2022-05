Vertrek van Andries Ulderink bij FC Twente krijgt nog wel een staartje

Was Andries Ulderink maandagavond al op de hoogte van de interesse van FC Antwerp toen hij technisch Jan Streuer inseinde van zijn vertrek? Of was hij zelfs al rond met de Belgische club? Die vragen zullen ze zich in de Grolsch Veste vandaag gaan stellen. Feit is dat FC Twente de volgende ochtend een persbericht de deur uitdeed, waarin Ulderink meldde dat hij zich niet langer kan verenigen met de werkwijze bij FC Twente. Dat hij niet altijd op één lijn zat met de andere leden van de technische staf, was geen verrassing voor de direct betrokkenen, die desondanks dit niet hadden zien aankomen. Toch werd het besluit gerespecteerd onder het mom van: als iemand niet meer gelukkig is op zijn werk, dan moet er een oplossing komen.