Vertrek van Andries Ulderink komt wel en niet onverwacht

Geschokt na overlijden van oud-FC Twen­te-spe­ler Jody Lukoki: ‘Dit is geen onderwerp om te speculeren over de oorzaak‘

ENSCHEDE/ALMELO - De voetbalwereld werd maandagmorgen opgeschrikt door het onverwachte overlijden van oud-FC Twente-speler Jody Lukoki. In de Podcast De Ballen Verstand wordt stilgestaan bij deze tragische gebeurtenis. Over de doodsoorzaak doen al veel geruchten de ronde, maar ‘dit is geen onderwerp om over te speculeren', zo vinden Fardau en Leon.

9 mei