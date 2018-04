‘Verwacht en gehoopt dat FC Twente in Venlo zou winnen’

FC Twente-watcher Leon ten Voorde had op een beter resultaat gerekend op bezoek bij VVV. „Ik had verwacht en gehoopt dat ze in Venlo zouden winnen. Dit was een wedstrijd waar het had gemoeten en had gekund.” Fardau Wagenaar stelt vast dat de landelijke media de spelers de schuld geeft van het ontslag van Gertjan Verbeek. „Onterecht”, is de conclusie.