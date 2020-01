Verwoestende uithaal Vuckic brengt Twente tot leven

Het bleef gisteren na de wedstrijd nog lang onrustig buiten het stadion van PSV. Woedende fans, geschreeuw en geduw. PSV was al in crisis, maar de 1-1 tegen FC Twente drukte de club nog verder in het moeras. Helemaal omdat Ajax ook nog verloor dit weekeinde. Bij de tegenpartij uit Enschede overheerste juist de opluchting. Geen nederlaag, maar opnieuw een punt. Dat gaf moed. ,,We hadden in de slotfase zelfs het gevoel dat er meer had in gezeten", zei doelpuntenmaker Haris Vuckic na afloop.