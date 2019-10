Vier nederlagen op een rij voor FC Twente: hoe nu verder?

De bankzitter Levenslang

19 oktober Willem van Hanegem pleitte deze week voor een levenslange schorsing van Argjend Selimi. Grote kans dat die tweede naam u niet zoveel zegt, maar Selimi werd vorig weekend even wereldnieuws in Nederland omdat hij in de grootste amateurderby van het land, tussen IJsselmeervogels en Spakenburg (live op tv), een doodschop uitdeelde die Rico en Badr maar al te graag in hun repertoire zouden hebben.