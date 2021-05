Vijf speelsters FC Twente in selectie Oranje

Veld FC Twente goed beoordeeld, kunstgras Heracles niet

14:12 ENSCHEDE/ALMELO - Het veld van FC Twente is door de spelers in de eredivisie opnieuw hoog beoordeeld. De mat in in De Grolsch Veste werd net als vorig jaar vijfde. Heracles eindigde in de test als zestiende.