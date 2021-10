‘Vind jij het ook zo sneu voor Wout Weghorst?’

PODCAST DE BALLEN VERSTANDENSCHEDE/ALMELO - Wat een weekend was het! Nu iedereen weer een beetje op adem is gekomen, wordt het tijd voor de nababbel op de resten van een smeulend vuurtje. Maar waar te beginnen als het om de hectische wedstrijden van FC Twente en Heracles gaat, waarin maar liefst vier rode kaarten vielen? Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde doen een poging in de podcast De Ballen Verstand.

In Almelo kunnen ze er nog altijd niet met de kop bij hoe het zo misging in het spektakelstuk bij Go Ahead. Prachtige wedstrijd, maar niet als je voor Heracles bent. Dan was je het liefst stilletjes weggekropen. Trainer Frank Wormuth is de klap na drie dagen nog niet helemaal te boven.

Kamphuis en het kinderfeestje

En wat te denken van het rumoer rond scheidsrechter Jochem Kamphuis bij FC Twente-Willem II. „Die laat een kinderfeestje nog ontsporen. Iedereen liet zich meeslepen in de emotie en het ergste was: dat deed de scheidsrechter ook toen hij Zerrouki de tweede gele kaart gaf.” Geschikt of ongeschikt deze leidsman? Fardau en Leon weten het antwoord wel. „Kamphuis is altijd een drama.” De Enschedeërs hebben de pech dat de beste scheidsrechters uit de regio kwamen/komen en daarom worden ze niet ingezet bij de duels van Twente.

Corona bij Wout

En verder is er ook nog aandacht voor het laatste nieuws en dit geval gaat dat om Wout Weghorst, die in quarantaine moet en daarom de Champions League-wedstrijd van zijn club Vfl Wolfsburg mist deze week. Uitgerekend Weghorst, die eerder nogal opzien baarde met zijn bijzondere opvattingen over corona en openlijk toegaf zich niet te laten vaccineren. Had hij niet zijn verantwoordelijkheid moeten nemen naar zijn club die hem vorstelijk betaalt en zijn medespelers?

