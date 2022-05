Vlap en Twente willen met elkaar door, maar Anderlecht werkt niet mee; speler vertrekt

Ook Vlap zag nog een seizoen FC Twente wel zitten, maar hij heeft nog een doorlopend contract in Brussel. FC Twente heeft niet de middelen om een afkoopsom voor hem te betalen. Dat betekent dat de Fries zich weer moet melden bij Anderlecht. Vlap was dit seizoen goed voor vijf goals en twee assists. FC Twente moet nu op zoek naar een nieuwe aanvallende middenvelder.

FC Twente hoort deze week of Joshua Brenet en Manfred Ugalde het komende in Enschede spelen. De kans dat Ugalde blijft wordt groter ingeschat dan Brenet, die schermt met interesse van Feyenoord en PSV. Ugalde is eigendom van Manchester City. Dimitrios Limnios hoort woensdag wat zijn werkgever FC Köln met hem van plan is. FC Twente wil de Griekse buitenspeler nog graag een seizoen huren.

Tijani Reijnders

Een speler die bij FC Twente op de lijst staat is Tijani Reijnders. Reijnders komt uit de opleiding van de Enschedeërs en kwam via PEC Zwolle bij AZ terecht. In Alkmaar is hij er nog niet in geslaagd om een basisplaats af te dwingen. Reijnders heeft bij AZ een contract tot en met 2025.