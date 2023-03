Vleugellam FC Twente heeft voorin nauwelijks smaken meer over

FC Twente wil schade na uitduel bij Go Ahead Eagles verhalen op rellende supporters

FC Twente baalt van het gedrag van de relschoppers in Deventer zondagmiddag tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De beveiliging van de clubs onderzoekt wie verantwoordelijk zijn voor onder meer de rondvliegende stoeltjes. De club wil alle schade verhalen op de supporters in kwestie.