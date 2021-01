Vluchten kan niet meer! FC Twente en Heracles moeten sprinten in de maand van de survival

edivisie Heracles deelt gevoelige tik uit aan FC Twente in Twentse Derby in eDivisie

29 december ENSCHEDE/ALMELO - Heracles Almelo heeft in de eDivisie een gevoelige tik uitgedeeld aan de eSporters van FC Twente. Over twee wedstrijden waren Bryan Hessing en Lev Vinken van Heracles met 6-4 te sterk voor Brent Weerink en Enis Tokdemir van FC Twente. Door deze zege gaan de Almeloërs over FC Twente heen in de ranglijst.