Voetbalster uit Lievelde genoodzaakt om te stoppen: ‘Met pijn in het hart’

In april 2017 sloeg het noodlot toe voor Van Os. Ze scheurde haar linkerkruisband af. Een lange en zware revalidatie volgde. De revalidatie was extra zwaar, omdat Van Os in 2014 al haar rechterkruisband afscheurde. ,,Revalideren is mentaal ontzettend zwaar. Toch was ik er van overtuigd dat ik ook hier weer sterker uit zou komen. In september heb ik echter toch de knoop doorgehakt. Ik wilde fit terugkomen, maar zou na het seizoen stoppen. Ik ben 21 jaar en heb gekozen voor mijn gezondheid.”

Nieuwe doelen

Van Os is weer fit. Vrijdag mocht de speelster die de jeugdopleiding van FC Twente van FC Twente doorliep een minuut voor de tijd invallen, tegen nota bene FC Twente. ,,Het was leuk, maar ook heel bijzonder, omdat het definitief mijn laatste minuut als voetbalster was. Ik ben op mijn zesde begonnen en heb steeds nieuwe doelen gesteld. Die doelen werden steeds groter. Ik wilde het Nederlands Elftal halen en naar het buitenland gaan. Het is pijnlijk dat dat niet is gelukt. Ik heb ontzettend lang getwijfeld, maar ik kan niet het risico nemen op nog zo’n blessure. Mijn knieën zijn me te belangrijk.”

Studie