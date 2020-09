‘Volgens de Duitsers hier vlak over de grens voetbalt FC Twente zondag in code rood’

video Juichen is niet te stoppen, maar FC Twente toch tevreden over supporters

13 september ENSCHEDE - De feestvreugde rond doelpunten was buiten het stadion duidelijk mee te beleven. En de supportersactie met spectaculair vuurwerk was ook niet bepaald coronaproof. Toch is FC Twente zelf tevreden over de gang van zaken rond de eerste wedstrijd met wat meer publiek sinds corona.