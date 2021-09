Volle stadions: FC Twente hervat verkoop seizoenkaarten

FC Twente legde de verkoop onlangs stil toen duidelijk was dat de club in de eerste weken van het seizoen het stadion slechts voor 2/3 mocht vullen. Voor de Enschedese club betekende dat er in de eerste twee duels tegen Ajax en FC Utrecht 20.000 mensen naar binnen mochten. Dat was op dat moment ongeveer het aantal verkochte seizoenkaarten. Om die mensen voorrang te geven was er voor andere toeschouwers geen plek.

FC Twente deed vorige week al een beroep op de politiek om de stadions vrij te geven, omdat er volgens meerdere GGD's niet is gebleken dat het bezoeken van voetbalwedstrijden heeft geleid tot extra besmettingen.