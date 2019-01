Voor FC Twente zit de vakantie erop

De eerste divisie start een week eerder dan de eredivisie. Dat betekent dat Twente op zondag 13 januari alweer aan de bak moet. Tegenstander is dan in Maastricht MVV. Twente begint na een wisselvallige eerste seizoenshelft met een achterstand van twee punten op koploper FC Den Bosch.

Vier ploegen

Het heeft er alle schijn van dat de strijd om het kampioenschap gaat tussen vier ploegen: Den Bosch, Sparta, Go Ahead Eagles en FC Twente. Daarnaast zitten de Tukkers ook nog in de beker. Tegenstander in de kwartfinales is Willem II. 2019 wordt een cruciaal jaar. Twente heeft een financiële garantstelling voor twee jaar en dat betekent dat de club in die tijdspanne moet promoveren.