'Voor Twente is nu alles lastig'

Stabieler ,,Je probeert stabieler te worden en dat word je niet als je telkens andere dingen gaat uitproberen'', aldus Verbeek, die meteen een basisplaats heeft ingeruimd voor Danny Holla. Holla, die net hersteld is van een kuitblessure, vervangt op het middenveld de geschorste Thomas Lam. ,,We hebben niet veel keus, dit is wat het is'', zegt Verbeek. Naast Lam ontbreken Haris Vuckic en Jelle van der Heyden vanwege blessures.

Alles lastig

Dat de oefenmeester bij zijn start in Enschede meteen clubs als PSV, AZ en Ajax treft, ziet hij niet als een probleem. ,,Ik heb vooraf niet naar het programma gekeken wat me in de eerste weken te wachten stond. Want dat betekent dat je vanuit angst denkt en zo denk ik niet. Daar komt bij: of je nou tegen Ajax, PEC of Willem II moet: voor Twente is op dit moment alles lastig.''