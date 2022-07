Voor Wout Brama begint het seizoen met een fikse tegenvaller

Brama viel vorige week vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Schalke 04 na een half uur uit. „Uit onderzoek is gebleken dat hij er enkele weken niet bij is. Dat is heel jammer, in het bijzonder natuurlijk voor hemzelf”, aldus trainer Ron Jans.

Lange tijd onzeker

Wat het voor Brama extra vervelend maakt, is dat hij een groot deel van het vorige seizoen ook al miste door blessureleed. Daardoor was het lange tijd onduidelijk of de club nog met hem verder wilde, en zo ja: op welke voorwaarden. Technisch directeur Jan Streuer merkte meerdere keren op dat hij graag met de middenvelder verder wilde, maar de routinier moest dan wel topfit zijn.

Prestatiecontract

Uiteindelijk kwam het clubicoon zelf met het voorstel van een prestatiecontract. „Het is een sterk verlaagde aanbieding. Mits ik fit ben, moet ik mijn salaris een beetje terugverdienen. Dat vind ik ook terecht. Het afgelopen half jaar heb ik minder gespeeld dan ik normaal doe. Dan moet je ergens meedenken met de club. Dat vind ik prima om zo op te lossen”, zo liet Brama aan het begin van de voorbereiding weten. Volgens de clubleiding verdiende een speler met de status van Brama een speciale behandeling.

In de minuten die hij in de voorbereiding speelde, maakte Brama een goede indruk. Hij miste alleen het oefenduel tegen Fortuna Düsseldorf, maar dat was uit voorzorg na een tikje in een duel op de training.

Grieks debuut

Met de enkelblessure van Robin Pröpper gaat het wel weer de goede kant op. De centrale verdediger, die een enkelband scheurde op de training, zit vrijdagavond weer bij de groep voor de oefenwedstrijd tegen het Italiaanse Bologna. Ook de Griekse nieuweling Christos Tzolis maakt deel uit van de selectie. De linkerspits, die wordt gehuurd van Norwich City, gaat in elk geval zijn eerste minuten maken.

Laatste test

Het duel tegen de club van oud-FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic en international Jerry Schouten en oud-Ajacied Mitchell Dijks is vrijdagavond live te zien op ESPN. De aftrap is om 19.00 uur. FC Twente verkocht tot dusverre 9000 kaarten voor de wedstrijd. Voor de ploeg van Jans is het de laatste test voor de eerste wedstrijd in de Conference League tegen FK Cukaricki. Dat duel wordt donderdag in Belgrado gespeeld. Drie dagen later begint voor de stuntploeg van het afgelopen de competitie met een uitwedstrijd bij NEC.