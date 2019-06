Voormalig doelman FC Twente tekent bij Feyenoord

FC Twente oefent in De Grolsch Veste tegen Schalke 04

19 juni ENSCHEDE - FC Twente heeft een aantrekkelijke tegenstander aan het oefenprogramma toegevoegd. Op dinsdag 23 juli komt Schalke 04 naar De Grolsch Veste. Het is voor het eerst sinds jaren dat de Enschedese club in de voorbereiding in eigen huis een opponent van naam ontvangt.