Voormalig FC Twente-speler Arno Arts blikt terug op ‘schitterende tijd’

Arno Arts opent de deur van zijn woning in Groesbeek. In de woonkamer ligt op een glazen tafeltje, als een relikwie, een leren voetbal: de Tango. De passie van Arts. Vorig jaar publiceerde hij een boek over zijn leven, waarin hij schrijft hoe hij die bal als klein kind op zijn verjaardag kreeg. Vervolgens is het boek een feest der herkenning voor liefhebbers die in de jaren 80 of 90 zijn opgegroeid. Anekdotes over FC Twente, waar hij 72 keer voor uitkwam, het zware trainen onder Co Adriaanse bij Willem II of kleedkamerhumor.