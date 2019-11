Voormalig FC Twente-speler Douglas hoopt op contract bij Emmen

Haris Vuckic maakt na zeven jaar rentree in nationale ploeg Slovenië

17 november ENSCHEDE - Haris Vuckic heeft zaterdagavond na zeven jaar zijn rentree gemaakt in de nationale ploeg van Slovenië. De spits van FC Twente stond in de basis en speelde ruim een uur mee in het duel tegen Letland. De Slovenen wonnen met 1-0.