Voormalig FC Twente-speler Stefan Thesker test positief op coronavirus

Thesker is de vijfde speler in het Duitse profvoetbal die positief is getest op het virus. De uit Ahaus afkomstige verdediger werd opgeleid in Enschede en keerde in 2016 terug bij de club. In 2018 verkaste Thesker naar het Noord-Duitse Holstein Kiel, waar hij nog steeds speelt. Onduidelijk is of Thesker in quarantaine zit in Kiel, of in zijn geboorteplaats Ahaus aan de Nederlandse grens.