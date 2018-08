Voormalig FC Twente-verdediger Martina naar Stoke

column De liefde voor FC Twente is niet af te pakken

18:15 Ja, ze hebben er een gigantische puinhoop van gemaakt. En ja, ze hebben de gave om al jaren de verkeerde mensen aan het roer te zetten. Het voetbal is er niet leidend, de knechten op de werkvloer willen hun eigen koninkrijkje bestieren, trainers worden bij bosjes ontslagen, spelers komen en gaan, de opleiding snakt naar nieuw talent van eigen bodem en geen mens weet wie de voorzitter is, of nu de leiding heeft.