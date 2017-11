Voormalig hoofd opleidingen FC Twente uit functie ontheven bij Go Ahead

Het duo neemt per direct de dagelijkse leiding van de club over, onder meer op technisch vlak; de afstand die tot de technische staf bestond wordt daarbij weggenomen. ,,Go Ahead Eagles bevindt zich in een moeilijke fase”, aldus Hans de Vroome. ,,Sportief gezien gaat het niet goed en het doet me pijn te constateren dat er sprake is van een afstand tussen club en fans. Om het tij te keren zijn daadkracht en draagvlak cruciaal. Een eenheid vormen, binnen alle geledingen van de club.”

De clubleiding gaat de komende dagen met Bekking in gesprek over een nieuwe functie. Hij is volgens De Vroome en Lugt niet in staat gebleken om prestatief stappen te zetten met het eerste elftal. Voordat Bekking in dienst trad bij Go Ahead Eagles, was hij actief bij FC Twente als hoofd opleidingen. Bij Twente was Bekking omstreden.