Voormalig hoofd opleidingen FC Twente vertrekt toch niet bij Go Ahead Eagles

BLOG Erik ten Hag, een bekende van 't schoolpleintje

15:16 En zo wordt een jochie uit de Reigerstraat (nummertje 18) trainer van Ajax. Om De Telegraaf maar even een handje te helpen: Erik ten Hag werd op 2 februari 1970 geboren in Haaksbergen, in de wijk de Veldmaat waar, op een verdwaalde geest na, elke voetballer lid was van de Bonifatius Boys.