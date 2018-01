Voormalig pechvogel van FC Twente Nicky Kuiper stopt als betaald voetballer

blog Alle ballen op Ous

28 januari ENSCHEDE - Zie hem dribbelen, zie hem kappen en draaien. Hij is dat ene Bounty-eiland, te midden van een woeste zee. Oussama Assaidi is zaterdag bij vlagen net een stripheld. Geef hem de bal, en het komt goed. Bij de kampioenskandidaat PSV blinken de miljoenen op het veld, maar de beste van allemaal is een aanvaller van de degradatiekandidaat FC Twente. Een klompje goud in niemandsland.