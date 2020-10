Voormalig talent FC Twente duikt opeens bij FC Groningen

FC Twente

Zwerftocht

Na Dordrecht begon Da Cruz aan een bijzondere zwerftocht langs clubs in Italië en Engeland. Novara, Ascoli, Sheffield Wednesday, Parma: het lijstje voor een jonge speler is opvallend lang. In Italië kwam Da Cruz in drie seizoenen 53 keer uit in de Serie B. Daarin wist hij twaalf keer te scoren en was hij tevens twaalf keer de aangever. Voor Parma drie keer mee in de Serie A. Bij die club staat hij ook nog steeds onder contract. Da Cruz leek vrijdag nog op weg naar een akkoord met PEC Zwolle, maar kiest uiteindelijk voor een verblijf bij FC Groningen.