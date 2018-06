Voorzitter weg bij FC Twente

Terwijl FC Twente verwikkeld is in een doodstrijd, vertrekt Takens met stille trom. Zijn afscheid werd donderdagavond meegedeeld in de bijeenkomst met de 30 sponsoren, die geld bijeen brachten om de club te redden. Takens zelf is niet bereikbaar voor commentaar.

Nauwelijks zichtbaar

René Takens (62), voormalig topman van fietsenfabrikant Accell Group, was als voorzitter van de RvC naar buiten toe nauwelijks zichtbaar in de achterliggende maanden. Hij heeft zijn stempel dan ook niet kunnen drukken. Belangrijkste punt van kritiek op de RvC was afgelopen seizoen, dat de toezichthouders onvoldoende wisten wat er speelde op de werkvloer en dat ze zich slechts eenzijdig lieten informeren door de directie. Daardoor bleven problemen die er speelden - zoals de verstoorde verhouding tussen trainer Verbeek en de spelersgroep - te lang buiten het zicht en werd er (te) laat ingegrepen.

Verbaasde blik