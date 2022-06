Vrees voor zware blessure Limnios: streep door terugkeer bij FC Twente

En de avond leek nog wel zo mooi te worden voor de buitenspeler, want dankzij een prachtige uithaal zette hij de Grieken meteen na rust op voorsprong. Het werd uiteindelijk 3-0. Een minuut voor tijd ging het echter mis. Limnios speelde het restant van de wedstrijd wel uit, maar na afloop bleek de ernst van de blessure. In Griekenland vrezen ze voor een kruisbandkwetsuur.

Hoop vervlogen

Eerder deze week liet FC Twente technisch directeur Jan Streuer al weten dat het een moeilijk verhaal zou worden om Limnios nog een jaar te huren van Köln, omdat de Enschedeërs niet aan de financiële eisen van de Duitsers konden voldoen. Desalniettemin bleven beide partijen wel met elkaar in gesprek. Nu men rekening houdt met een zware blessure is de hoop op een terugkeer van Limnios vervlogen. De buitenspeler kende bij FC Twente een aarzelende start, maar groeide later in het seizoen uit tot een basisspeler, die goed was voor acht goals en twee assists.