Vriendin van Misidjan was ook klaar met al die kunstjes: ‘Ik moest een keer gaan scoren’

FK Cukaricki: FC Twente komt eraan! De eerste supporters­bus naar Belgrado (1600 kilometer enkele reis) zit al vol

ENSCHEDE - FC Twente weet waar het aan toe is bij de rentree in Europa, maar wat weten we nou eigenlijk van de tegenstander FK Cukaricki? En leeft de eerste trip sinds acht jaar nog een beetje onder de Tukkers of niet?

29 juli