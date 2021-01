Vrouwen FC Twente laten zich meteen gelden

Jans maakt zich zorgen over geblesseer­de Cerny: angst voor zware blessure

14 januari ENSCHEDE - Natuurlijk baalde Ron Jans van het verlies in de slotfase tegen Ajax. ,,Maar de meeste pijn zit 'm in het feit dat we twee blessures hebben opgelopen", aldus de oefenmeester, die Vaclav Cerny en Jayden Oosterwolde zag uitvallen.