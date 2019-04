Vuckic blijft rustig na bijzondere week: ‘Juist nu taak om bij elkaar te blijven’

Voorsprong

Sprak men in Twente na de nederlaag bij RKC nog van een incident, na de kansloze wedstrijd tegen Dordrecht voelde je vrijdagavond de stress toenemen in de Grolsch Veste. Het zou toch niet dat... Vuckic wil er niets van weten. ,,We moeten nu rustig blijven met zijn allen en positief naar elkaar zijn. Wat heeft het voor een nut om nu negatieve dingen te zeggen? We hebben nog zeven punten voorsprong. Dat is een groot gat met nog vijf duels te gaan."

Ritme

Tegen Telstar ontbreekt Matthew Smith door een schorsing bij FC Twente. Het is nog maar de vraag of Wout Brama dan in actie kan komen. De schreeuw om Vuckic neemt toe. Of hij vrijdag echter al een hele wedstrijd in de benen heeft, weet hij nog niet. ,,Dat is allereerst aan de trainer. Ik voel me goed, maar ik mis wedstrijdritme. Ik kreeg nog een goede kans in de slotfase, maar in de afwerking speelde het gebrek aan ritme mee.”