Vuckic maakt rentree bij FC Twente

Oeroude derby in het oosten is weer afgestoft

23 maart De confrontatie tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is zoveel meer dan zomaar een topper in de eerste divisie. 'Kowet-Twente' is een afgestofte derby, die vooral in Deventer oude sentimenten en gevoeligheden aan de oppervlakte brengt. "Er is veel haat en nijd."