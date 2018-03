Vuckic mist derby tegen Heracles

Vuckic verzamelde voor het duel met Groningen vier gele kaarten. De kaart van zondag was zijn vijfde, waardoor hij vrijdag op de tribune in Almelo mag plaatsnemen. Zijn afwezigheid is een aderlating voor FC Twente. In het thuisduel tegen Heracles in september (2-1 winst) was de middenvelder juist de aanjager bij de Tukkers.