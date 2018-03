Vuckic terug op het veld bij FC Twente

FC Twente Vrouwen terug aan kop na ruime zege in Eindhoven

23 maart EINDHOVEN - FC Twente Vrouwen is de kampioenspoule vrijdagavond begonnen met een 4-2 overwinning bij PSV in Eindhoven. Hierdoor is de ploeg van trainer Tommy Stroot terug koploper in de eredivisie.