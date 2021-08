Waar haalt FC Twente het geld voor deze spelers vandaan?

FC Twente wil Vlap, maar wacht op jawoord Anderlecht

30 juli ENSCHEDE - FC Twente wil graag Michel Vlap toevoegen aan de selectie, maar de club wacht op duidelijkheid van zijn werkgever Anderlecht. Het is nog onduidelijk of de 24-jarige aanvallende middenvelder dit seizoen wel of niet in de plannen van de Belgische club voortkomt.