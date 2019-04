Waar is gouden FC Twente-selectie uit 2010 gebleven?

Spoiler: één oud-kampioen voetbalt nu samen met Andres Iniesta. Een andere was maandag als hoofdagent aan het werk in De Grolsch Veste tijdens het kampioensduel tegen Jong AZ.. Wie? Dat lees je hieronder.

Voor deze rubriek besloot ik eens dieper in die selectie te duiken. Waar zijn ze gebleven? Waar wonen ze? Wat doen ze nu? Ik ontdekte bijzondere verhalen en grappige anekdotes. Hierover nemen we (in twee delen) de hele kampioensselectie door: 23 spelers in totaal. Plus natuurlijk de coach, Steve McClaren.